"Был тяжелый матч, но мы сами его усложнили. Горжусь ребятами, потому что у них есть дух, благодаря чему такие игры вырываются. В прошлом отборочном цикле мы транжирили много моментов, но сейчас, когда мяч не идет в ворота или что-то не получается, ребята на характере играют до конца.

Украина U-21 – Армения U-21 – 2:1 – видео голов и обзор матча

Сегодня было много положительных моментов. Не понравилось, когда мы выходили через средние передачи на большие расстояния. Поэтому и пропустили. Забили быстрый мяч и подумали, что мяч закончился. Это оказалось для нас проблемой.

В Сербии я был больше уверен в ребятах. Они заслужили ту победу и показали качественный футбол. Сегодня в перерыве сказал, что такие матчи нужно закрывать на 20-й минуте, а дальше получать удовольствие от игры. Сложный матч, но победа есть победа.

Какие позиции требуют усиления? Конкуренция всегда добавляет качества в игре. Но на самом деле мы не так много сыграли этим составом. Провели мало тренировок. Если бы их было больше, футбол был бы более качественным", – отметил Ротань в эфире телеканала Футбол.

Напомним, молодежная сборная Украины обыграла Армению (2:1) и стала лидером группы H за выход на Евро-2023.

Украина победила Армению в домашнем матче отбора Евро-2023 U-21 – команда Ротаня вышла на первую позицию в группе