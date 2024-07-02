Поскольку Олимпиада не находится в юрисдикции ФИФА, клубы могут не отпускать на турнир своих игроков. Также существуют возрастные ограничения – в заявку можно включать только игроков из категории U-23, но возможны три исключения.

Заря отпустит своего лидера на Олимпиаду при одном условии

Руслан Ротань стал первым тренером, который вывел Украину на ОИ. Сейчас его штаб активно работает над тем, чтобы собрать сильный состав. Пока продолжаются переговоры с клубами УПЛ, чтобы те отпустили своих лидеров, наставник уже полностью определился с игроками для вневозрастного слота.

По информации ТаТоТаке, последним игроком в олимпийской сборной, который родился раньше чем в 2001 году, должен стать Александр Назаренко из Полесья (житомирский клуб своего ответа еще не дал). Два других старших футболиста – это Дмитрий Крыськив (Шахтер) и Максим Таловеров (ЛАСК).

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