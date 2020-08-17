Ротань объявил список игроков молодежной сборной Украины на сентябрьские матчи – есть дебютанты из Динамо и Европы

Наставник молодежки Руслан Ротань огласил список футболистов для подготовки и участия в квалификационных выездных матчах чемпионата Европы-2021.

На сбор команды, который начнется 28 августа, Руслан Ротань вызвал 24 игрока. Среди дебютантов есть Данил Скорко, Александр Сирота и Илья Забарний из Динамо, Эрик Шуранов из Нюрнберга.

Шевченко объявил расширенный список игроков, вызванных в сборную Украины на матчи Лиги наций – есть дебютанты

Полный список выглядит следующим образом:

Вратари: Дмитрий Резник (Ворскла), Олег Билык (Александрия), Анатолий Трубин (Шахтер).

Защитники: Ефим Конопля (Десна), Данил Скорко, Александр Сирота, Илья Забарний (все – Динамо), Владислав Дубинчак (СК Днепр-1), Евгений Чеберко (ЛАСК), Владислав Бабогло (Александрия).

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Сергей Булеца, Богдан Леднев (все – Динамо), Арсений Батагов, Александр Назаренко (оба – СК Днепр-1), Максим Лунев (Зоря), Евгений Смирный (Колос), Максим Чех, Алексей Кащук, Дмитрий Топалов (все – Мариуполь), Виктор Корниенко, Артем Бондаренко (оба – Шахтер).

Нападающие: Эрик Шуранов (Нюрнберг), Даниил Сикан (Шахтер).

Напомним, сборная Украины U-21 сыграет еще 8 матчей квалификации. С Данией украинцы сыграют 4 сентября, а с Финляндией – 8 сентября. Сейчас команда Руслана Ротаня занимает в группе четвертое место.

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