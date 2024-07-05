Бывший ассистент Романа Григорчука в Черноморце Алексей Антонов вошел в тренерский штаб Александрии, сообщает клубный сайт.

Черноморец определился с заменой Григорчуку – накануне команду покинули еще два тренера

38-летний специалист будет помощником главного тренера Руслана Ротаня.

Напомним, Антонов начал тренерскую карьеру в 2020 году в Черноморце. Работал ассистентом и даже исполняющим обязанности главного тренера "моряков". Одесский клуб он покинул в середине июня, после ухода из команды Романа Григорчука.

Как сообщали ранее СМИ, Антонов будет руководить тренировочным процессом, пока Руслан Ротань и Сергей Кравченко будут находиться с олимпийской сборной Украины на Играх в Париже.

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