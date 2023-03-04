"Мы не имели права провалить отбор к Евро-2023, были мотивированы. Хотели хотя бы на футбольном поле принести какую-то радость для нашей страны. Мы знали, что за нами следят воины, которые находятся на передовой, в окопах.

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Олимпиада? Мы все где-то в мыслях ее носим. Очень хотим стать первой командой, которая вышла на Олимпийские игры. Поэтому будем стремиться к этому", – сказал Ротань в фильме "Гра незламних".

Напомним, финальная часть молодежного чемпионата Европы стартует 21 июня. Соперниками "сине-желтых" на групповом этапе будут Испания, Румыния и Хорватия. Три лучшие команды Евро-2023 получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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