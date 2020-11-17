"Матч очень тяжелый, сложные погодные условия. На первый план выходила мужская борьба, подборы, игра вверху. Доволен, что ребята приняли этот бой – иногда такие матчи тоже играются. Они выглядели достойно, забили три мяча, могли забивать еще.

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Что касается возможности полететь в Швейцарию и заменить национальную сборную, то, если честно, первый раз слышу. Мы были сконцентрированы на нашем матче, хотелось его достойно провести, и ребята сделали это. Что касается выводов по отбору, то их нужно сделать позже. Задача была – выйти на Евро. Мы ее не выполнили, этим фактом расстроены. С другой стороны – много ребят в национальной сборной, и мы этим гордимся, значит мы работаем не зря.

Три игрока, которых вызвал Шевченко? Если они оказались там, то заслуживают этого. Да, возможно, это аванс, но вызывают сильнейших. Мы знаем, в каких условиях оказалась национальная сборная. Мы всегда рядом и готовы подставить плечо, поддержать старшего брата. Так же как и национальная сборная поддерживает нас", – цитирует Ротаня Sport Arena.

Напомним, что национальную команду отправили на карантин в Швейцарии, а УЕФА предложил отечественной ассоциации заменить сборную другой командой.

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