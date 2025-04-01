Главный тренер Александрии Руслан Ротань рассказал, верит ли в чемпионство своей команды в нынешнем сезоне УПЛ.

"Мы на таком пути сейчас, когда смотрим от матча к матчу. Есть следующий матч, в котором мы хотим бороться за результат. Должны переключиться на кубок, восстановиться, потому что у нас игра с Шахтером.

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Очень интересный матч. В таких матчах с командами европейского качества мы растем и подтягиваемся. Должны думать о кубке, а потом снова переходить на чемпионат и бороться за результат", – сказал Ротань на послематчевой пресс-конференции игры с Левым Берегом (1:0).

К слову, Александрия сыграет против Шахтера в 1/4 финала Кубка Украины. Поединок состоится 2 апреля на КСК Ника. Начало матча – в 14:00.

Сейчас "горожане" занимают вторую позицию в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, у подопечных Руслана Ротаня 50 набранных баллов после 22-х туров. Лидирует в чемпионате Динамо с 54-мя очками.

Александрия минимально победила Левый Берег в прерванном матче – команда Ротаня вплотную приблизилась к Динамо