Тренерский штаб молодежки "сине-желтых" во главе с Русланом Ротанем определился с обоймой игроков, которых планирует задействовать в последних матчах квалификации на ЧЕ.

Сборная Украины U-21 в Стамбуле 17 мая приступит к подготовке к решающим матчам отбора на Евро-2023 против Фарерских островов, Северной Македонии, Франции и Армении (1, 5, 9 и 12 июня соответственно).

Сборная Украины U-21 узнала место проведения двух домашних матчей отбора на Евро-2023

Как сообщает официальный сайт УАФ, на эти четыре встречи Руслан Ротань вызвал 26 футболистов. Список выглядит следующим образом:

Вратари: Анатолий Трубин (Шахтер), Руслан Нещерет (Динамо), Кирилл Фесюн (Колос);

Защитники: Антон Боль, Константин Вивчаренко (оба – Динамо), Александр Драмбаев (Мариуполь), Алексей Сыч, Роман Дидык (оба – Рух), Дмитрий Капинус (Металлист 1925), Максим Таловеров (Славия);

Полузащитники: Георгий Судаков, Артем Бондаренко (оба – Шахтер), Владимир Бражко (Динамо), Арсений Батагов (Полесье), Данило Алефиренко, Максим Хлань (оба – Заря), Эльдар Кулиев (Минай), Николай Михайленко, Максим Брагару (оба – Черноморец), Дмитрий Крыськив (Металлист 1925), Иван Желизко (Вальмиера), Богдан Билошевский (Александрия);

Нападающие: Владислав Ванат (Динамо), Владислав Супряга (Сампдория), Николай Кухаревич (Левен), Богдан Вьюнник (Цюрих).

К слову, домашние встречи против македонцев и французов "сине-желтые" проведут в Стамбуле. Сейчас сборная Украины U-21 идет второй в группе отбора. Для прямого выхода на Евро-2023 нужно занять первое место или стать лучшей второй командой. Также будет возможность выйти на ЧЕ, выиграв плей-офф, где будут состязаться остальные восемь обладателей вторых мест.

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