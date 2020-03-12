Ротань объявил список игроков молодежной сборной Украины на матчи с Мальтой и Северной Ирландией

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань огласил список игроков, которые получили вызов на мартовский сбор команды.
В основную заявку команды попали 7 игроков киевского Динамо и еще 5 футболистов, которые принадлежат "бело-синим", но пока выступают в аренде за другие команды.
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Вратари: Дмитрий Резник (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо), Олег Билык (Александрия).
Защитники: Денис Попов, Александр Сирота (оба – Динамо), Ефим Конопля (Десна), Евгений Чеберко (Зоря), Роман Вантух, Владислав Бабогло (оба – Александрия), Виктор Корниенко (Мариуполь).
Полузащитники: Богдан Билошевский, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (все – Динамо), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все – СК Днепр-1), Артем Бондаренко (Шахтер), Богдан Леднев (Заря), Евгений Смирный (Колос ), Дмитрий Топалов (Мариуполь), Андрей Кравчук (Олимпик).
Нападающие: Владислав Супряга (СК Днепр-1), Назарий Русин (Динамо).
Резервный список: Владислав Кучерук, Даниил Скорко (оба – Динамо), Максим Лунев (Зоря), Олег Кожушко (Колос), Тимур Стецков (Александрия), Валерий Бондарь (Шахтер), Ахмед Алибеков (Слован, Чехия).
Напомним, матчи против молодежных сборных Мальты и Северной Ирландии в рамках отбора к Евро-2021 состоятся 27 и 31 марта соответственно.
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