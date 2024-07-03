Руслан Ротань наконец-то сформировал список игроков, которых сможет повезти на ОИ-2024 во Франции.

Главный тренер “сине-желтых” объявил список из 22 футболистов, которые будут готовиться в лагере нашей команды к футбольному турниру Олимпийских игр. После спаррингов против Египта (14 июля) и Парагвая (18 июля) придется отсеять четырех, чтобы сформировать финальную заявку из 18 игроков.

Полесье отказалось отпускать своего лидера в олимпийскую сборную Украины, – источник

К сожалению, Ротаню не позволили взять многих звезд, которые доходили до полуфинала молодежного Евро-2023 и вырвали для Украины дебютное участие в Олимпиаде. Например, Мудрик, Судаков, Трубин, Бражко еще вписывались в возрастной ценз, но их клубы воспользовались правом не отпускать их (Игры не входят в официальные окна ФИФА).

Напомним, соперниками Украины на групповом этапе Олимпиады-2024 будут Ирак (24 июля), Марокко (27-го) и Аргентина (30-го).

Предварительный состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Яков Кинарейкин (Днепр-1 Днепр), Кирилл Фесюн (Шахтер Донецк), Георгий Ермаков (Александрия Александрия).

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов (Заря Луганск), Илья Крупский, Евгений Павлюк (оба – Ворскла Полтава), Александр Мартынюк (Александрия Александрия), Алексей Сыч (Рух Львов), Владимир Салюк (Черноморец Одесса).

Полузащитники: Максим Хлань (Лехия, Польша), Валентин Рубчинский (Днепр-1 Днепр), Артем Шулянский (Александрия Александрия), Максим Брагару, Николай Михайленко (оба – Динамо Киев), Владислав Велетень (Колос Ковалевка), Олег Федор (Рух Львов), Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев, Олег Очеретько (все – Шахтер Донецк).

Нападающие: Игорь Краснопир (Рух Львов), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

Ротань пожаловался на двойные стандарты Челси и назвал 3-х легионеров, которых удалось "вырвать" на Олимпиаду