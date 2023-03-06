"Да, Коноплянка в моем списке. Как тренер я верю в Евгения и в то, что он еще не раз принесет пользу национальной сборной. Я верю в него как человека, и как игрока.

Ротань объявил состав сборной Украины на матч с Англией – возвращение Коноплянки и Буяльского

У него есть мастерство. Вместе с Андреем Ярмоленко это те игроки, с которыми необходимо добиваться результата. Их мастерство не подлежит сомнению. Они могут как словом в раздевалке, так и способностями помочь этой команде. Возвращение Коноплянки – это моя идея. Я понимаю, что критика может быть. Но я хочу, чтобы игроки были расслаблены и верили в команду", – сказал Ротань в интервью ТаТоТаке, которое выйдет в скором времени.

Коноплянка провел за сборную Украины 86 матчей и забил 21 мяч (третий бомбардир в истории). Впрочем, последний раз вингер получал вызов в лагерь "сине-желтых" в марте 2021-го, а на поле выходил вообще в сентябре 2020-го. Сейчас 33-летний украинец выступает за польскую Краковию, где не слишком впечатляет – 18 матчей, 3 гола и 2 ассиста в течение нынешнего сезона.

Сборная Украины – всадник без головы: Ротань не нужен, альтернативный кандидат и фактор Мудрика