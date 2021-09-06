"Не хотелось бы говорить о каких-то процентах выполненного плана на игру в матче с Сербией. Главное, что на этот поединок команда вышла единым коллективом. Да, в конце матча не все получалось, начали играть на удержание счета, но полтора тайма ребята выполняли все то, что от них требовалось. Коллектив сражался за результат и отдавал для этого все силы, это было видно по ребятам в раздевалке после игры.

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Что касается сборной Армении... Как и все южане, они хорошо чувствуют себя с мячом, это видно по их матчах, которые мы просматривали. При этом они неплохо чувствуют себя в этом компоненте как в защите, так и в атаке. Поэтому мы должны постараться лишить соперника их главного козыря.

Мы еще со своего первого сбора пытаемся привить команде контроль мяча, уделяем большое внимание прессингу. Думаю, не за горами встреча и с тренером национальной сборной Александром Петраков. Мы обязательно пообщаемся, услышим его видение развития сборных. Но вообще это процесс не одного дня.

Молодежка обыграла одного из главных своих конкурентов в отборе, однако никаких ожиданий у нас нет. Мы настраиваемся на каждую следующую игру. Сербию мы уже забыли, впереди – ответственный матч с Арменией", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, матч с армянами состоится завтра, 7 сентября, в Ковалевке. Начало встречи в 19:00.

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