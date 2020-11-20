"Думаю, что оценка неуместна, потому что мы не вышли на Евро. И оценивать нас не стоит. Кто-то в индивидуальном плане вырос, заиграл в клубе, в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, в иностранных клубах. Индивидуально мы однозначно выросли. Но как команда мы не добились результата. Оценки мы не заслужили.

Ротань оценил возможность заменить сборную Шевченко в Швейцарии

Останусь ли во главе сборной Украины U-21? Не знаю. Впереди Конгресс, где будут оценивать мою работу. Я не могу быть уверен в этом. Как будет. Я должен, как и каждый тренер, отвечать за результат. Я готов", – поделился Ротань в комментарии Футбольному формату.

Напомним, сборная Украины U-21 завершила квалификацию к Евро-2021 на третьем месте, набрав 16 очков.

Украина разгромила Северную Ирландию в последнем матче отбора Евро-2021 U-21 – Исаенко забил дебютный гол за молодёжку