"Было два разных тайма. Первый тайм был полностью за нами, а после перерыва Александрия не была той командой, которую мы хотим видеть. Поэтому имеем такой результат. Должны принять этот результат таким, какой он есть, и смотреть дальше.

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Мы хотели забить быстрый гол, мы хотели с первых минут быть в игре, и у нас это получилось. Не хочу комментировать решения наших доблестных "обидчивых" арбитров, но судят они очень плохо, ничего не скажешь по этому поводу. Доволен ли я футболистами, которые вышли на замену? Конечно, что нет. Мы стремились усилить атаку, хотели добавить, но это только ослабило нас", – отметил Ротань в послематчевом комментарии в эфире MEGOGO.

Напомним, Александрия и ЛНЗ так и не выявили сильнейшего, завершив игру нулями.

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