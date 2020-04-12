Ротань назвал топ-клуб, игра которого напоминает ему стиль сборной Украины

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, кого сейчас считает лучшими тренерами мира.

"Мне повезло, что есть возможность равняться на нашу национальную сборную и на Андрея Николаевича Шевченко. Хорошо, что мы в контакте на тренерском совете, я всегда могу у него что-то спросить, попросить совета и услышать от него профессиональное мнение.

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Среди других наставников могу выделить Хосепа Гвардиолу и Юргена Клоппа. Когда испанец приехал в Манчестер Сити, я начал болеть за эту команду. Но в текущем сезоне Ливерпуль Клоппа играет в прекрасный футбол. Кстати, его игра похожа на действия нашей национальной команды", – сказал Ротань во время прямого эфира на официальной странице УАФ в социальной сети Instagram.

Напомним, Ротань начал профессиональную карьеру футболиста в 1998 году в Днепре. С 2005 по 2008 годы выступал в составе киевского Динамо, из которого вернулся в родной Днепр. 2017-й провел в пражской Славии, а повесил бутсы на гвоздь в Динамо в 2018 году. С декабря того же года – главный тренер молодежной сборной Украины.

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