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Ротань назвал причины спада игроков чемпионской сборной Украины U-20 после перехода на новый уровень

21:15 23 Читати українською
Ротань назвал причины спада игроков чемпионской сборной Украины U-20 после перехода на новый уровень
Молодежная сборная Украины / Сайт УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань объяснил, почему не все чемпионы мира U-20 смогли продолжить свой прогресс.

"На самом деле молодежная и юношеская сборная – это две разные команды. Действительно, большинство ребят перешли к нам из команды чемпионов мира. Но после больших побед всегда бывает спад, успокоенность. Мы это предвидели. Им нужно время, чтобы прийти в себя.

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Это не критика, это нормальный процесс для молодых футболистов. Они отдохнут, переосмыслят и будут понимать, что нужно включаться и прогрессировать. Этот год будет показательным для тех, кто был на чемпионате мира", – рассказал Ротань в комментарии UA-Football.

Напомним, украинская молодежка провалила начало отборочной кампании Евро-2021 (всего три очка в 4 турах), хотя многие ее игроки за несколько месяцев до этого стали чемпионами мира на уровне U-20.

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