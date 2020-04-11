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Ротань назвал матч сборной Украины, который хотел бы удалить из памяти

12:53 21 Читати українською
Ротань назвал матч сборной Украины, который хотел бы удалить из памяти
Руслан Ротань / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань вспомнил поединок за национальную команду, который хотел бы забыть как можно быстрее.

"Какой поединок хотел бы забыть? Ответный матч сборной Украины против Франции (плей-офф квалификации ЧМ-2014 года – прим.). Поражение 0:3 после домашней победы со счетом 2:0.

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Все были на эйфории, уже готовы были ехать, заказывали билеты. Этот матч хотелось бы забыть вообще, стереть из памяти", – вспомнил Ротань во время прямого эфира УАФ в Instagram.

Отметим, что Руслан провел 98 поединков в футболке сборной Украины, записав в свой актив 8 голов и 8 ассистов.

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Теги
Франция Франция Украина Украина Сборная Украины Руслан Ротань Руслан Ротань
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