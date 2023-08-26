"С чем связано то, что Александрия мало забивает на старте сезона? С мастерством, видимо. Забивают более мастеровитые команды, используют свои моменты. Что здесь можно сказать. Когда нет моментов – нет голов, это в первую очередь.

Красота от Назаренко и Макуаны в видеообзоре поединка Александрия – Полесье – 0:3

Сегодняшний матч мы проиграли по всем статьям, не заслуживали даже ничью. Единственное, что хочу сказать, и сказал это ребятам – этот результат должен нас разозлить. Потому что невозможно играть в футбол, не отдаваясь на 100%. Только 100% на тренировках, на 100% в игре, а дальше уже идут тактические схемы и так далее.

Команда играла очень осторожно? Не сказал бы. Когда с первых минут проигрываешь борьбу... Это такой элемент футбола, где надо вести мужскую борьбу за каждый мяч. Уверенности это не добавляет, с первых минут мы сделали много ошибок. Это в целом все повлияло на результат.

Не знаю, что случилось с нашим полем. Оно разлезлось, это не под наш стиль игры, оно превратилось в болото", – рассказал Ротань в послематчевом комментарии.

Напомним, Полесье на выезде разбило Александрию (3:0), которая расположилась на 6 позиции.

Полесье разбило Александрию благодаря шедеврам лидера молодежной сборной Украины и конголезского Мбаппе