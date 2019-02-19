Ротань назвал человека, из-за которого завел Instagram

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, из-за кого пользуется Instagram.

"Относительно толстые играют в футбол. Если кабанчик квадратный, то ему будет тяжело. Знаю несколько таких, не буду говорить кто. Он узнает, позвонит мне, скажет.

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А почему Селезнев? Он сейчас в прекрасной форме, кстати. Вы видели его Instagram? Честно, два месяца назад Instagram для себя открыл только из-за Сели, чтобы на него смотреть, как он качается, грушу бьет. Он сейчас просто машина", – сказал Ротань ОТДУШИВДУШУ.

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