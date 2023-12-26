Главный тренер "горожан" Руслан Ротань признался, что помешало его подопечным демонстрировать более убедительные результаты в текущем сезоне.

"Мы делаем ставку на молодых игроков. Хочется, чтобы в будущем мы стали сильной командой с амбициями. Работа продолжается, работать есть над чем.

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А насчет результата... Построить команду за 4-5 месяцев просто невозможно. На это нужно время. А когда твои подопечные, почти вся команда, – это молодые футболисты – вдвойне сложнее. Нужно терпение и много труда. Теория и практика.

Игрок должен четко выполнять установки тренерского штаба. И ничего удивительного нет, если футболист ошибается. Это нормально. Благодаря таким ошибкам растет и команда, которую тренерский штаб хочет видеть в конечном итоге. На данном этапе оценивать команду еще очень рано. Но, мы надеемся, даже уверены, что футболисты будут улучшать качество своей игры и прогрессировать", – цитирует Ротаня официальный сайт "горожан".

Напомним, на зимнюю паузу Александрия ушла на одиннадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 16 очков. Команда одержала в сезоне 4 победы, 4 ничьи и потерпела 8 поражений.

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