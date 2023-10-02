"Игра складывалась для нас хорошо, но мы немного не дотерпели, на что есть объективные причины. Без опыта такие матчи мы пока что не можем выигрывать, или хотя бы играть вничью.

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Я бы не ставил вопрос кризиса в Александрии. Кризис – это когда команда сыграна, но не показывает то, что от нее требуется. А у нас команда сейчас на 60% состоит из 19-летних футболистов. Им нужно допустить определенное количество ошибок, чтобы получить опыт, чтобы понять, что такое Премьер-лига, что такое тот футбол, в который здесь играют.

Пока же у меня складывается впечатление, что ребята думают, что в УПЛ борьба почти отсутствует. Но все совсем наоборот: в нашей лиге борьбы как раз очень много по сравнению с другими чемпионатами. Нужно время, чтобы игроки это поняли. Эту борьбу надо как минимум не проигрывать. Чтобы потом что-то строить в атаке и спокойно заканчивать матчи.

Сейчас задача номер один – сбалансировать футболистов, которые есть в нашей команде, потому что 60% исполнителей нашего нынешнего состава присоединились к нам уже после межсезонных сборов. Некоторые из них при этом не играли полгода, несколько месяцев. Это действительно проблема и задача номер один для нас. Когда мы приведем к общему знаменателю наших игроков, тогда можно будет ставить новые задачи", – цитирует Ротаня Dynamo.kiev.ua.

Напомним, Александрия на последних минутах не удержала ничью с Динамо и уступила 4:2. После 9-ти туров Ротань и Ко набрали 8 очков и идут на тринадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ.

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