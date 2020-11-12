"Что касается тренировочного процесса, то тренерский штаб доволен проделанной работой. Вот только из-за коронавируса постоянно выбывают наши футболисты, есть травмированные, поэтому на сегодня у нас вырисовывается почти новая команда. Но мы понимаем эти проблемы и работаем с ними.

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Мы стараемся не забывать о рейтинге страны и сделаем все, чтобы заработать шесть очков, однако на первом месте будет стоять структура нашей игры, качество действий подопечных. Над этим мы и работали последние дни. Учитывая наш состав, мы хотим от ребят большего понимания нашей игры и подготовки к следующему отборочного циклу", – цитирует Ротаня пресс-служба УАФ.

Напомним, за два тура до финиша отборочного турнира сборная Украины U-21 досрочно потеряла шансы на выход в финальную стадию Евро-2021. Однако на наших футболистов все же ожидают противостояния с командами Мальты (13 ноября) и Северной Ирландии (17 ноября).

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