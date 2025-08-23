Полесье может осуществить один из самых громких трансферов этого лета в украинском футболе. По информации журналиста Игоря Бурбаса, житомирский клуб заинтересован в подписании полузащитника сборной Украины Егора Назарины, выступающего за Шахтер.

Инициатором потенциального перехода выступает главный тренер Полесья Руслан Ротань. Наставник "волков" считает, что Назарина существенно усилит центральное звено команды и поможет в новом сезоне УПЛ.

Впрочем, ситуация осложняется требованиями донецкого клуба. Шахтер не планирует отпускать футболиста менее чем за 2 миллиона евро. Сейчас переговоры между сторонами еще не стартовали, но интерес Полесья выглядит серьезным.

Напомним, Назарина является игроком национальной сборной Украины, за которую провел 4 поединка. В составе Шахтера он выступает с лета 2023 года, до этого защищал цвета Зари, Днепра-1 и бельгийского Антверпена.

