Александрия заинтересовалась голкипером СК Днепр-1 Яковом Кинарейкиным и защитником Никитой Кононовым, сообщает Telegram-канал Gool_UA.

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Заметим, что возможные суммы трансферов не разглашаются. Кинарейкин провел сезон 2023/24 в составе СК Днепр-1, сыграл в 8 матчах, а также вызывается в сборную Украины U-21. Кононов выступал в прошлом сезоне на правах в аренде во второлиговой ЮКСА.

К слову, Александрия заняла восьмое место в сезоне УПЛ 2023/24 с 34 очками, а СК Днепр-1 завоевал путевку в еврокубки, но будущим летом ведущие игроки днепрян могут оказаться в других коллективах.

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