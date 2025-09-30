Наставник Полесья Руслан Ротань может получить большую премию за победу в украинской Премьер-лиге.

Журналист Владимир Крамар заявил о договоренности между президентом Полесья Геннадием Буткевичем и главным тренером команды Русланом Ротанем относительно бонуса за чемпионство в УПЛ.

Ротань – после разгрома Вереса: "Все зависит от настроя"

"Я слышал такую байку, что между Ротанем и господином Буткевичем существует такая договоренность, что если Полесье становится первым, его бонус – один миллион долларов", – сказал Крамар в эфире YouTube-канала BurBuzz.

Напомним, Руслан Ротань возглавил Полесье летом 2025 года. Сейчас житомирский клуб занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 12 набранных баллов после семи туров.

В текущем сезоне Полесье не смогло пройти квалификацию Лиги конференций, уступив Фиорентине, а также сенсационно проиграло Руху (0: 3). в 1/16 финала Кубка Украины.

Полесье разгромило Верес – три гола за 30 минут первого тайма, Филиппов оформил дубль, Брагарь забил дебютный