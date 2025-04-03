Наставник Александрии Руслан Ротань может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. Тамошние клубы заинтересованы в услугах 43-летнего специалиста, сообщает журналист Виктор Вацко.

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"Ротань имеет предложения из Саудовской Аравии. Я не слышал какой клуб и не знаю какие цифры фигурируют в потенциальном контракте. Я просто констатирую факт. От Александрии или других украинских клубов Ротань предложений пока не имеет", – заявил Вацко.

Добавим, что до Ротаня Сергей Ребров ездил на Ближний Восток после отставки из Динамо тренировать тамошние команды. Сначала это был Аль-Ахли, а после вояжа в Ференцварош Ребров возглавлял Аль-Айн, который был его последним клубом до сборной Украины. В текущем сезоне Ротань с Александрией идет на 2 месте в турнирной таблице УПЛ.

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