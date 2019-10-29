Ротань: Молодежная сборная Украины на правильном пути – результат скоро придет

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань убежден, что его команда уже в ближайших матчах будет показывать лучшие результаты, чем на старте отбора к Евро-2021.

"Отступать некуда, но я бы не стал нагнетать обстановку. Пусть ребята отвечают только за свою игру – за результат я сам отвечу. Мы выбрали не простой путь, строим команду, которая будет играть в современный футбол. Примерно так же, как наша национальная сборная. Не все пока получается, но со своего пути мы не сойдем.

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В молодежке трудно подготовить игроков для первой команды страны – это делают в клубах. Но там можно прививать им принципы и требования Андрея Шевченко, и у нас это получается. Результатом, конечно, похвастаться трудно, но он придет.

Важно, что мы на правильном пути по игре, по ее структуре. Когда все эти вещи присутствуют, то и победы будут", – цитирует Ротаня zbirna.com.

Напомним, в отборе к Евро-2021 молодежная сборная Украины уступила Румынии и Финляндии, а также обыграла Мальту. Команда Ротаня пока занимает 4 место в своей группе, уступая Дании, Финляндии и Румынии. 15 ноября молодежная сборная Украины сыграет домашний матч против Дании.

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