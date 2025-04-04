Главный тренер Александрии Руслан Ротань имел шанс занять ту же должность в Полесье.

Украинский тренер Руслан Ротань мог стать главным тренером житомирского Полесья перед началом текущего сезона УПЛ, сообщает журналист Виктор Вацко.

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По информации источника, клуб проявлял интерес к молодому специалисту, однако переговоры сорвались из-за того, что Ротань уехал с молодежной сборной Украины на Олимпийские игры.

Сейчас Руслан Ротань возглавляет Александрию, которая после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, получив 50 очков. Полесье, в свою очередь, находится на четвертой строчке с 37 баллами после столько же матчей.

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