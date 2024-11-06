Ротань летом мог возглавить другой клуб УПЛ – источник озвучил причину срыва перехода
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко поделился инсайдом относительно нынешнего тренера Александрии Руслана Ротаня.
"Геннадий Буткевич в интервью Диме Поворознюку сказал, что Имада Ашура готовили главным тренером второй команды Полесья. Мы же также умеем слышать, видеть и читать то, что между строк.
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Главным же кандидатом на должность главного тренера Полесья летом был другой специалист, которому возглавить Полесье помешала Олимпиада. Специалист, который в воскресенье обыграл Полесье с командой, бюджет которой в несколько раз ниже, за бюджет Полесья. С командой, в основном составе которой сыграли три футболиста, оказавшиеся ненужными Полесью – Кравченко, Шабанов и Козак ", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".
Напомним, после 12-ти туров Александрия делит первую строчку в УПЛ с Динамо, уступая киевлянам лишь по дополнительным показателям. Полесье идет четвертым.
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