"Геннадий Буткевич в интервью Диме Поворознюку сказал, что Имада Ашура готовили главным тренером второй команды Полесья. Мы же также умеем слышать, видеть и читать то, что между строк.

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Главным же кандидатом на должность главного тренера Полесья летом был другой специалист, которому возглавить Полесье помешала Олимпиада. Специалист, который в воскресенье обыграл Полесье с командой, бюджет которой в несколько раз ниже, за бюджет Полесья. С командой, в основном составе которой сыграли три футболиста, оказавшиеся ненужными Полесью – Кравченко, Шабанов и Козак ", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, после 12-ти туров Александрия делит первую строчку в УПЛ с Динамо, уступая киевлянам лишь по дополнительным показателям. Полесье идет четвертым.

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