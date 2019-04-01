Ротань: Я кайфовал от игры сборной Украины в матче с Португалией

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал начало отборочного цикла Евро-2020 для национальной команды.

"От игры нашей команды в Португалии я даже где-то кайфовал, футболисты действовали уверенно. С Люксембургом, конечно, было нервно, но самое главное, что сине-желтые добыли три очка. Сборная Украины сейчас лидер группы. У футболистов молодежной сборной есть, с кого брать пример.

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В 2015 году я играл против этой сборной и знаю, что это непростая команда. А сейчас люксембуржцы стали еще сильнее. Давайте посмотрим в конце отборочного турнира, у кого сборная Люксембурга еще отберет очки.

Не стану оригинальничать, но в такой группе к каждому матчу нужно относиться с полной ответственностью. Конечно, ближайший соперник, сборная Сербии, очень сильный, поэтому нужно думать только о ней, а уже потом переключиться на неуступчивый Люксембург", – цитирует Ротаня Команда 1.

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