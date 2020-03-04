Ротань: Испания и Германия – фавориты группы, но сборная Украины приучила нас к красивой игре и высоким результатам

Бывший хавбек сборной Украины, а ныне тренер молодежки Руслан Ротань оценил расклад сил в группе 4 Лиги наций 2020/21.

"У нас очень интересная и сильная группа. Но я бы даже порадовался, что сборная Украины сыграет с такими именитыми соперниками, как Испания и Германия. В когорте топовых сборных, думаю, тренеры нашей команды и сами футболисты очень хотят проверить свои возможности. Ни в коем случае не умаляю заслуг сборной Швейцарии, но именно испанцы и немцы являются фаворитами группы А4.

Сборная Украины узнала календарь матчей в Лиге наций 2020/21

Посмотрим, смогут ли сборные Украины и Швейцарии стать темными лошадками. В последние годы швейцарцы ворвались в число сильнейших сборных Старого Света. Команда прогрессирует, поэтому нет ничего удивительного, что Швейцария второй розыгрыш подряд представлена ​​среди лучших команд Лиги наций.

О задачах на турнир лучше спросить у главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Однако в последние годы "сине-желтые" приучили нас к красивой игре и высоким результатам. Уверен, что они постараются развеять миф о фаворитах турнира, а возможно, стать вровень с лидерами европейского футбола. Поэтому будем болеть и держать кулаки за главную команду нашей страны", – подытожил Ротань в комментарии Команда№1.

Результаты жеребьевки Лиги наций-2020/21 – тяжелая группа для Украины, много интересных квартетов