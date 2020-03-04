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Ротань: Испания и Германия – фавориты группы, но сборная Украины приучила нас к красивой игре и высоким результатам

11:03 23 Читати українською
Ротань: Испания и Германия – фавориты группы, но сборная Украины приучила нас к красивой игре и высоким результатам
Руслан Ротань / Сайт УАФ

Бывший хавбек сборной Украины, а ныне тренер молодежки Руслан Ротань оценил расклад сил в группе 4 Лиги наций 2020/21.

"У нас очень интересная и сильная группа. Но я бы даже порадовался, что сборная Украины сыграет с такими именитыми соперниками, как Испания и Германия. В когорте топовых сборных, думаю, тренеры нашей команды и сами футболисты очень хотят проверить свои возможности. Ни в коем случае не умаляю заслуг сборной Швейцарии, но именно испанцы и немцы являются фаворитами группы А4.

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Посмотрим, смогут ли сборные Украины и Швейцарии стать темными лошадками. В последние годы швейцарцы ворвались в число сильнейших сборных Старого Света. Команда прогрессирует, поэтому нет ничего удивительного, что Швейцария второй розыгрыш подряд представлена ​​среди лучших команд Лиги наций.

О задачах на турнир лучше спросить у главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Однако в последние годы "сине-желтые" приучили нас к красивой игре и высоким результатам. Уверен, что они постараются развеять миф о фаворитах турнира, а возможно, стать вровень с лидерами европейского футбола. Поэтому будем болеть и держать кулаки за главную команду нашей страны", – подытожил Ротань в комментарии Команда№1.

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Лига наций Испания Испания Швейцария Швейцария Германия Германия Украина Украина Сборная Украины Руслан Ротань Руслан Ротань
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