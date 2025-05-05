"По моей информации, у Руслана Ротаня сейчас такой пасьянс из четырех вариантов. Первый – это Александрия, собственно говоря. Я не знаю, как продолжаются переговоры, но думаю, что они продолжаются. Второй – Шахтер. Источники информации, которым я доверяю говорят, что Шахтер все же рассматривает Ротаня.

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Третий вариант – Полесье. И есть четвертый – это Металлист 1925. Возникает вопрос: "Что делать?" – подписывать продление контракта с Александрией сейчас или ждать завершения сезона?" – рассказал Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, Руслан Ротань возглавляет Александрию с декабря 2022 года, и совмещал с работой во главе молодежной и олимпийской сборных Украины. В текущем сезоне Александрия до сих пор претендует на чемпионство, отставая от Динамо на 4 очка.

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