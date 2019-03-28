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Ротань: Игроки молодежной сборной Украины очень хотели победить в Antalya Cup-2019

12:16 28 Читати українською
Ротань: Игроки молодежной сборной Украины очень хотели победить в Antalya Cup-2019
Руслан Ротань / Ukrinform

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о победе на международном турнире Antalya Cup-2019.

"Я ребятам сразу сказал, что будем делать акцент не на победу в турнире, а на структуре нашей игры. Немного разочарованы концовкой нашей вчерашней ничейной игры против Литвы, но мы с ребятами уже поговорили на тему отношения к делу. И еще поговорим, когда соберемся в следующий раз.

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Самое главное – у нас хороший коллектив, и мы будем дальше работать над тем, чтобы быть одной дружной семьей. Это поколение однозначно талантливое. Но, как я уже говорил ребятам, молодость проходит, и мы должны становиться зрелыми, понимать ответственность. Одним словом, есть еще над чем работать в плане психологии.

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У нас есть лидеры, которые могут за собой повести, это очень хорошо. Отмечу, не персоналии, а весь коллектив, который подхватил нашу идею и хочет чего-то достичь. Например, выиграть в Кубке Анталии не было нашей главной задачей, но ребята очень хотели победить", – отметил Ротань в эфире канала Футбол 1.

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Сборная Украины U-21 Украина U-21 Украина U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань
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