Ротань и сенсационный бомбардир забрали награды – УПЛ назвала лучших игрока и тренера
Украинская Премьер-лига подвела итоги 13-го тура чемпионата Украины.
Эксперты УПЛ и журналисты украинских СМИ, среди которых и Михаил Юхименко с "Футбол 24", отметили самых ярких персон последнего на данный момент тура.
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Лучшим тренером признали наставника Александрии Руслана Ротаня, а лучшим игроком 13-го тура стал его подопечный – Мигель Кампос. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
К слову, минувшими выходными Александрия разгромила Карпаты со счетом 3:0 и не дала Динамо единолично возглавить турнирную таблицу УПЛ. Интересно, что все три гола забил Мигель Кампос, хотя играет на позиции центрального защитника.
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