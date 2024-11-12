Эксперты УПЛ и журналисты украинских СМИ, среди которых и Михаил Юхименко с "Футбол 24", отметили самых ярких персон последнего на данный момент тура.

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Лучшим тренером признали наставника Александрии Руслана Ротаня, а лучшим игроком 13-го тура стал его подопечный – Мигель Кампос. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

К слову, минувшими выходными Александрия разгромила Карпаты со счетом 3:0 и не дала Динамо единолично возглавить турнирную таблицу УПЛ. Интересно, что все три гола забил Мигель Кампос, хотя играет на позиции центрального защитника.

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