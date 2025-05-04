В центральном матче 27-го тура УПЛ Полесье будет принимать Александрию. Для обеих команд это противостояние имеет ключевое значение: житомирцы ведут борьбу за путевку в еврокубки, а "горожане" еще сохраняют шансы на завоевание золотых медалей.

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По сообщению Sport.ua, у Александрии многомесячные задержки по зарплате, а в последнее время – и по выплате премиальных за победы в чемпионате.

Отмечается, что сейчас эти финансовые проблемы отошли на второй план, поскольку подопечные Руслана Ротаня горят желанием завершить сезон на лучших в истории клуба позициях. Несмотря на это долги могут негативно повлиять на футболистов команды и смазать концовку сезона.

Напомним, за 4 тура до финиша Александрия в турнирной таблице УПЛ идет второй, имея в своем активе 60 очков. От Динамо "горожане" отстают на 7 баллов, но имеют игру в запасе.

Полесье – Александрия и еще два матча УПЛ. Анонс