"После игры с Данией (1:1) кадровых проблем у нас нет. Все, слава Богу, готовятся к Финляндии. Самое главное – подготовить ребят к игре психологически, поскольку последние результаты сборной не добавляли им оптимизма. Мы много общались с игроками, вижу по тренировках, что мысленно они уже в этой игре.

Думаю, что в первой встрече с финнами (0:2) мы не заслуживали поражения, было обидно уступать в том матче. Поэтому в этот раз у нас будет возможность исправить свои ошибки. Думаю, можно надеяться на реванш. Будет хороший шанс у ребят показать себя. Думаю, они к этому готовы. Я доволен их отношением к работе на сборе. Верю в них и с оптимизмом смотрю на предстоящий матч, ожидаю качественной игры и положительного результата.

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По сравнению с прошлым матчем, думаю, команда Финляндии в том же состоянии. Состав тоже не изменился. Коллектив хорошо прессингует, дисциплинированный. Поэтому предстоящий матч полезен для наших молодых ребят, это будет неплохой тест для них. Ожидаю интересного матча и качественной игры от нашей команды", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Добавим, что матч молодежных сборных Финляндии и Украины состоится сегодня, начало в 19:00. "Сине-желтые" с 4 очками занимают предпоследнюю строчку группы 8 и почти потеряли шансы на выход в финальную часть Евро-2021.

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