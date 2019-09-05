Ротань: Финны стараются не давать сопернику пространства, но мы к этому готовы

Накануне отборочного поединка Евро-2021 (U-21) Украина – Финляндия состоялась предматчевая пресс-конференция главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня.

"Мы давно ждали этого старта, готовились к нему. Молодежная сборная Украины постарается выполнить свое задание, а это – попадание в финальную часть чемпионата Европы. Что касается кадровых проблем, то, как известно, еще до сбора четверо исполнителей получили травмы, поэтому пришлось вызывать других. Сейчас у некоторых футболистов есть незначительные повреждения, но, думаю, все будет хорошо.

Матч с молодежным составом запорожского Металлурга я бы назвал скорее не спаррингом, а тренировкой с повышенной ответственностью. У нас в составе появились ребята 1999 года рождения, которые выступали на чемпионате мира, поэтому тренерскому штабу нужно было посмотреть этих игроков в деле и дать им возможность сыграться с теми футболистами, которые вызывались ранее. Поле в Запорожье всегда было в хорошем состоянии, поэтому хочется поблагодарить людей, которые работали над его качеством.

Молодежная сборная Украины провела спарринг с запорожским Металлургом

Наиболее проблемная позиция в нашей команде – вратарская, ведь наши голкиперы не выступают в Премьер-лиге. Но мы – молодежная сборная и работаем на перспективу. Если посмотреть, кто стоит в воротах первых команд клубов Премьер-лиги, то практически везде это опытные исполнители. Главное, что наши вратари имеют игровую практику.

Что касается сборной Финляндии – это дисциплинированная атлетическая команда, которая хорошо прессингует. Это видно по всем ее матчам. Думаю, завтра нас ждет то же самое. Финны стараются не давать сопернику пространства, действуют компактно, но мы к этому готовы.

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Фаворит нашей группы – сборная Румынии, которая этим составом выступала в финальной части чемпионата Европы. Отметил бы я и Данию, а Финляндию, которая, между прочим, недавно закрыла путь сборной Украины на Евро в элит-раунде (U-19), назвал бы крепким орешком. Уверен, что и Северная Ирландия просто так никому очки не отдаст.

Волнуюсь ли я перд стартом отбора? Скорее, жду с нетерпением. Я сказал ребятам, что в каждом матче ожидаю от них победы, и, уверен, мы будем стремиться к этому. Я рад, что с каждым днем ​​футболисты все лучше понимают наши требования, следовательно, в будущее мы смотрим с оптимизмом. Я вижу в этой команде потенциал, и нам нужно его раскрыть", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, украинская "молодежка" стартует в отборе к чемпионату Европы двумя домашними матчами. 6 сентября команда Руслана Ротаня сыграет с Финляндией, а 10-го – с Мальтой.