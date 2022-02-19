"Если взглянуть на результат, я бы себя выгнал. Я получил справедливую критику. Это нормально, это делает меня сильнее. Но я думаю иначе. Огромное спасибо Андрею Шевченко, который видел мою работу в совсем другом направлении, и президенту УАФ Павелко, который тоже доверял и видел, что я готовлю кадры для национальной сборной.

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Я уже много об этом говорил, и до сих пор думаю, что молодежная сборная должна готовить игроков для национальной команды. Вот даже пример сегодня – молодой Михаил Мудрик. Мы боремся за выход на Евро, нам предстоят важные матчи с Арменией и Францией, но главный тренер видит его в национальной сборной. Мы с удовольствием его отдаем. Это верно, так и должно быть.

К критике я поначалу был готов, я это понимал. То, что мне хотелось в молодежной сборной сотворить, это нужно было ломать все. При строительстве тебя будут много критиковать, будет много нюансов против тебя, но нужно идти и не сходить с этого пути. Нужно вылезать из ситуации, какой бы она ни была", – заявил Ротань в интервью SportArena .

Кстати, Руслан возглавил молодежку сборной Украины в декабре 2018 года. В статусе главного тренера он уже провел 30 поединков.

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