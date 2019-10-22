Ротань: Если Лунин и Миколенко появятся в молодежной сборной, я буду только рад

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о потенциальном усилении своей команды игроками национальной сборной, а также заверил, что его подопечные до последнего будут бороться за выход на Евро-2021.

"Мы еще будем общаться с главным тренером первой сборной. Но на то она и первая, чтобы в ее составе выступали лучшие отечественные исполнители. Поэтому это мы должны помогать кадрами главной команде страны, а не наоборот. Но если Лунин и Миколенко появятся в молодежной сборной, мы будем этому только рады.

Сдаваться никто не собирается, уверен, что вся борьба еще впереди. Безусловно, мы хотели другого результата, поэтому вполне заслуживаем критику.

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Не в качестве оправдания, но скажу, что наш путь тяжелый, мы кардинально меняем схему игры, поэтому трудно так быстро футболистов к этому приучить. Для них это все новое. Но, повторюсь, мы не отказываемся от борьбы, молодежка хочет быть на чемпионате Европы. Верю, что у нас может это получиться.

Наш футбол отличается от того, который исполнители демонстрируют в своих клубах. Поэтому чем дольше мы вместе, тем лучше ребята начинают выполнять наши требования. Но хотелось бы, чтобы игроки быстрее переключались на матчи сборной, о чем я всегда их прошу. И чем раньше они это поймут, тем лучше будет для всех нас", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, в отборе к Евро-2021 молодежная сборная Украины уступила Румынии и Финляндии, а также обыграла Мальту. Команда Ротаня пока занимает 4 место в своей группе, уступая Дании, Финляндии и Румынии. 15 ноября молодежная сборная Украины сыграет домашний матч против Дании.

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