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Ротань: Еще полгода назад об украинских игроках никто не знал, сейчас о них говорит вся Европа

14:45 136 Читати українською
Ротань: Еще полгода назад об украинских игроках никто не знал, сейчас о них говорит вся Европа
Руслан Ротань / Соцсети

Экс-капитан сборной Украины Руслан Ротань рассказал о ситуации в национальной команде.

"Всегда очень приятно находиться в коллективе сборной, говорил об этом, когда был футболистом. С этими тренерами, этими ребятами, я получаю колоссальное удовольствие.

Ротань посетил тренировку сборной Украины накануне матча против Словакии

Пришел повидаться, понаблюдать за тренировкой. Для меня, как для молодого тренера, это очень интересно. Взять что-то для себя.

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В сборной сейчас молодые, талантливые футболисты, это показывают матчи. У нас много молодых футболистов. Вот пример, как раскрываются таланты. Еще полгода назад о них никто не знал, сегодня, уверен, о них говорит вся Европа", – цитирует Ротаня Tribuna.com со ссылкой на ютуб канал ФФУ.

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
1
дн
:
5
час
:
26
мин
Украина
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