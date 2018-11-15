Ротань: Еще полгода назад об украинских игроках никто не знал, сейчас о них говорит вся Европа

Экс-капитан сборной Украины Руслан Ротань рассказал о ситуации в национальной команде.

"Всегда очень приятно находиться в коллективе сборной, говорил об этом, когда был футболистом. С этими тренерами, этими ребятами, я получаю колоссальное удовольствие.

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Пришел повидаться, понаблюдать за тренировкой. Для меня, как для молодого тренера, это очень интересно. Взять что-то для себя.

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В сборной сейчас молодые, талантливые футболисты, это показывают матчи. У нас много молодых футболистов. Вот пример, как раскрываются таланты. Еще полгода назад о них никто не знал, сегодня, уверен, о них говорит вся Европа", – цитирует Ротаня Tribuna.com со ссылкой на ютуб канал ФФУ.