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Ротань довызвал в сборную Украины U-21 еще одного игрока

16:48 75 Читати українською
Ротань довызвал в сборную Украины U-21 еще одного игрока
Руслан Ротань / УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань решил усилить свою команду еще одним игроком.

Наставник сборной Украины U-21 Руслан Ротань внес изменения в список игроков, которых вызвал накануне, сообщает официальное сайт УАФ. В частности, к предыдущему перечню добавился полузащитник донецкого Олимпика Андрей Кравчук.

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Напомним, молодежная сборная Украины 15 ноября встретится во Львове с командой Дании в рамках отбора к Евро-2021, а уже через четыре дня, 19 ноября, сыграет в Баку товарищескую игру против Азербайджана.

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Руслан Ротань Руслан Ротань Олимпик Олимпик Сборная Украины U-21 Андрей Кравчук Андрей Кравчук
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