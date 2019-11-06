Ротань довызвал в сборную Украины U-21 еще одного игрока

Лига чемпионов — 16:58 255
-
Динамо U-19 – ПАОК U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА с чемпионом мира в основе
-
Копенгаген – Динамо: прогноз на матч Лиги ЕвропыЛига Европы — 14:30 153
-
Скандальний роман і кривава розв'язка: у Будапешті стратили зіркового футболіста – через 67 років туди приїхав РебровОвертайм — 12:00 469
-
Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины: "Большой футбол стал большой политикой"Сборная Украины — 10:20 797
-
Копенгаген – Динамо: Михайличенко взял 21 игрока на матч Лиги ЕвропыЛига Европы — 08:28 525