Экс-капитан сборной Украины дал первый комментарий пресс-службе Александрии, которая сегодня официально подтвердила назначение 41-летнего специалиста.

Ротань официально стал новым главным тренером Александрии

"Мне очень приятно присоединиться к семье футбольного клуба Александрия. Мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы александрийские болельщики были довольны и игрой, и результатом. Мы очень рассчитываем на ребят, на то, что они нам в этом помогут и мы вместе будем радовать поклонников футбола", – заявил Ротань.

Напомним, Александрия пошла зимовать на 5 месте турнирной таблицы УПЛ, хотя по потерянным очкам "желто-черные" делят третье место с Динамо.

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