"Это действительно эмоциональные качели. Для тренерского штаба так уж точно. Это процесс построения. Когда я работал с молодежью в Александрии, я привык доверять ребятам, и я буду продолжать это делать. Один матч ни о чем не говорит. За результат отвечает тренер, даже если это кубковая игра. Мне нужно посмотреть игроков, которые есть у меня в обойме. Это самое главное.

Ротань прокомментировал дебют Бущана: "Есть моменты, над которыми нам еще очень много нужно поработать"

Конечно, стабильность была бы лучше, если бы мы играли сегодняшним составом, но нам надо смотреть немного дальше. Не хотелось жертвовать кубком, но случилось то, что случилось. Думаю, что мы с каждым днем будем улучшаться, и результат будет немного другим. Конечно, все зависит от настроя. Если сегодня был настрой, то это было видно с первых минут", – цитирует Ротаня УПЛ ТВ.

Напомним, в победном матче с Вересом (4:1) дубль оформил Александр Филиппов, еще по одному мячу забили Максим Брагару и Йосефи. Благодаря этому успеху Полесье поднялось на шестое место турнирной таблицы.

Полесье разгромило Верес – три гола за 30 минут первого тайма, Филиппов оформил дубль, Брагару забил дебютный