"Я думаю, что вы сами прекрасно все понимаете. Тяжелый матч для нас, соперник был посвежее. Игра 1 в 1 – мы не выглядели собой. Для того, чтобы победить, очень много перемещений должно было быть, врываний. К сожалению, этого было очень мало, поэтому имеем такой результат.

Относительно того, что после еврокубкового матча весь путь команды от Пакша до Житомира занял 36 часов... Мы не собираемся жаловаться. Мы в еврокубки, в первую очередь, хотим попадать, поэтому имеем то, что имеем. Думаю, если я вам скажу, что дорога сыграла свою роль, то это только вызовет шквал критики. Поэтому не хотим жаловаться. Да, тяжело, но нам нужно в этих условиях готовиться – и мы готовимся", – сказал Ротань в эфире программы "Футбол 360".

Напомним, после стартовой победы над Карпатами (2:0) Полесье в УПЛ проиграло Колосу (0:1) и уступило ЛНЗ (0:2), а в Лиге конференций влетело Пакшу (2:3).

Полесье на глазах у Усика проиграло ЛНЗ – чемпион мира стал антигероем, третье поражение подряд для Ротаня