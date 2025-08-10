Как сообщает официальный сайт УПЛ, перед началом матча 2-го тура чемпионата Украины между Полесьем и Колосом президент Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий наградил Руслана Ротаня как лучшего тренера чемпионата сезона 2024/25.

Эту награду нынешний наставник Полесья получил за работу в Александрии, которую впервые в истории клуба вывел на второе место в УПЛ.

По итогам голосования представителей клубов лиги Ротань опередил Александра Шовковского, Юрия Вернидуба, Владислава Лупашко и Олега Шандрука, которые также вошли в пятерку лучших.

Напомним, что летом Ротань возглавил Полесье. Под его руководством команда одолела Санта-Колому в квалификации Лиги конференций.

