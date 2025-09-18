"Через четыре дня после начала войны в Украине ФИФА и УЕФА отстранили Россию. Уже 716 дней продолжается то, что Amnesty International назвала геноцидом, и все же Израилю, по-прежнему, разрешено участвовать.

Безумная перестрелка в видеообзоре матча Израиль – Италия – 4:5

Почему действуют двойные стандарты? ФИФА и УЕФА должны отстранить Израиль от участия в турнире. Клубы по всему миру должны отказаться играть с израильскими командами, действующие игроки по всему миру должны отказаться играть против израильских команд", – цитирует Кантона The Mirror.

Напомним, что Израиль решил зачистить сектор Газа и проводит в нем военную операцию.

