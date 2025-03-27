Россию отстранили от участия во всех соревнованиях под эгидой двух организаций. Это решение было обусловлено не вторжением в Украину, а тем, что по крайней мере 12 европейских ассоциаций отказались играть против агрессора. Сейчас все больше раздается разговоров о том, чтобы вернуть Россию на международную арену.

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Издание The Independent отмечает, что во время конгресса УЕФА в Белграде ожидается много разговоров о возвращении россиян.

"Сейчас происходят шаги, чтобы вернуть Россию в футбол. Есть высокопоставленные функционеры, которые бы "завтра это сделали". Хотя говорят, что Россия все еще имеет значительное влияние на игру, частично этот толчок касается просто политики. Некоторые считают, что страну вообще никогда нельзя было выбрасывать. Внутреннее давление растет", – приводит издание слова неназванного источника.

УЕФА и ФИФА также сталкиваются с гораздо большим внешним давлением по другому вопросу, который обсуждается с учетом российского прецедента. Палестинская ассоциация сделала запрос об отстранении Израиля. Эту инициативу поддержала Азиатская конфедерация футбола. Впрочем, УЕФА и ФИФА не спешит отстранять израильтян от соревнований.

С другой стороны давление на обе организации может быть усилено из-за президента США Дональда Трампа, если он начнет требовать приглашения России на чемпионат мира-2026. Турнир проводит его страна совместно с Канадой и Мексикой.

Футбольные функционеры считают, что сначала должны сделать соответствующие шаги по возвращению россиян Международный олимпийский комитет, а затем Международная федерация хоккея, создав основу для возвращения агрессора в футбольный мир.

Издание также добавляет, что УЕФА не собирается допускать Россию к соревнованиям пока не будет "надлежащего прекращения огня".

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