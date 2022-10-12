Армянский Пюник получил определенные неудобства из-за того, что не избавился от трудоустроенных представителей страны-оккупантки.

Команда Егише Меликяна, экс-тренера Львова и Стали, отправилась в Литву на матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций против Жальгириса не в полном составе. В Армении остались форвард Михаил Коваленко и ассистент главного тренера Роман Монарев – у обоих российские паспорта.

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Как сообщают оккупантские "СМИ", л итовцы отказали им в визах. Цивилизованные страны не хотят видеть у себя представителей террористов, уже почти 8 месяцев воюющих против Украины. Поэтому 19 сентября Польша, Латвия, Литва, Эстония и еще несколько стран запретили въезд гражданам РФ в целях туризма, бизнеса, спорта или культуры. Есть некоторые исключения, но на спортсменов они не распространяются.

Председатель совета директоров Пюника Артур Согомян сетует, что клуб обратился в УЕФА, но выданные им документы не помогли. Ранее схожая ситуация была с выездом в Швейцарию на матч с Базелем. Тогда Союз европейских ассоциаций поспособствовал разрешению выдачи на въезд.

Нынешняя ситуация еще может повториться для армян в конце октября, когда они отправятся на встречу против Слована в Словакию. Эта страна тоже приняла решение не впускать на свою территорию россиян.

Заметим, что Михаил Коваленко является уроженцем Санкт-Петербурга, за Пюник выступает с лета. Роман Монарев родился в Кропивницком, но в 2009 получил российское гражданство. Специалист возглавлял украинскую Зирку в течение 2016-2018 годов.

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