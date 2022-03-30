Сборная Польши вышла на чемпионат мира, обыграв Швецию в финале плей-офф квалификации. Перед тем "Кадра" должна была противостоять россиянам в полуфинале, но тех дисквалифицировали из-за полномасштабного вторжения в Украину. Соответственно, поляки автоматически вышли дальше и сыграют на ЧМ, а россияне пошли в магазины биться за сахар и другие банальные вещи.

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Представитель Матч ТВ – официального транслятора поединков отбора ЧМ-2022 на России – в прямом эфире продемонстрировал истинное лицо и всю сущность населения своей страны.

"Хочу сказать от себя конкретно, а не от лица канала. Сборной Польши я желаю крупнейшего провала на чемпионате мира, и Левандовски в том числе.

Ребята, удачи вам, вы – мерзкие твари", – эмоционально завершил свой спич Анисимов.

Очевидно, что на России все еще продолжают искать крайних в дисквалификации своей сборной и клубов из всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Псы Путина развязали кровавую войну в Украине, но до сих пор не считают себя виновными, позорясь на весь цивилизованный мир.

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