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Российский олигарх Усманов близок к приобретению Милана

14 июня 23:03 61 Читати українською
Российский олигарх Усманов близок к приобретению Милана
Алишер Усманов / соцсети

Милан должен вскоре перейти в руки российского олигарха Алишера Усманова.

Российский олигарх Алишер Усманов за месяц станет владельцем Милана, сообщает Telelombardia. Переговоры продолжаются на продвинутой стадии.

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Ранее одиозный бизнесмен владел 30% акций лондонского Арсенала, но продал их американскому владельцу "канониров" Стену Кронке.

Милан за последние 2 года успел поменять двух владельцев. Сначала клуб перешел в руки китайского бизнесмена Йонгхонга Ли, а когда тот не справился, к власти пришла компания Elliott Management.

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